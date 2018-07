Pulmakellad pole enam kaugel? Pamela Anderson tutvustas kallimat oma emale

TMZ kaamera filmisid, kui Pamela ja Adil saabusid Beverly Hillsis asuva The Ivy keskuse juurde, et endine «Rannavalve» täht saaks oma jalgpallistaarist kallimat esmakordselt tutvustada emale Carolile.

Pam kolis hiljuti elama Prantsusmaale, kus Adil mängib jalgpalli Olympique de Marseille meeskonnas. Juba see oli suur samm edasi, aga kuna paarike on koos olnud juba üle aasta, siis ei ole ennatlik mõelda, et ka pulmad on varsti tulemas.