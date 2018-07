Londoni ülikooli uuring: targad inimesed joovad rohkem

Uuringu ajal jälgiti tuhandeid 39-aastaseid naisi ning tulemustest selgus, et naised, kellel on ülikoolikraad, on kaks korda enam tõenäolisemalt iga päevased alkoholijoojad kui need naised, kes ülikooli ei läinud, vahendab Student Problems.

Ning meeste puhul olid tulemused samasugused.

«Mida haritumad naised on seda tõenäolisemalt võivad nad igapäevaselt alkoholi juua ning selle tulemusena on neil joomisest tingituna ka rohkem probleeme,» on uuringus kirjas.

«Paremini haritud inimesed paistavad kannatavat rohkem alkoholi joomisest tingitud probleemide all.»

Targad inimesed joovad rohkem, mitte joomine teeb targaks. FOTO: Mailiis Ollino /

Uuring avastas, et naised, kellel on kõrge kvalifikatsioon, joovad tõenäolisemalt igapäevaselt 71%, ning mehed 49% tõenäosusega.

Kuid tõendeid joomise ja intelligentsuse seoses vahel on veel. Riiklik lastearengu-uuring näitas, et kindlalt on olemas seoses lapsepõlve intelligentsuse ning joomisharjumiste kohta, kui inimesed on 20, 30 ja 40. eluaastates.

Lapsed vanuses 16 ja alla märgiti kognitiivsel skaalal «väga arukad» ning «väga rumalad», milles esimesse gruppi kuuluvatel lastel oli IQ 125 ning viimasesse gruppi kuulujatel 75.

Stress ajab jooma. FOTO: Scanpix

Uuring näitas, et «väga arukad» Briti lapsed kipuvad vanemaks saadeks jooma ühe standardse deviatsiooni võrra rohkem alkoholi kui nende «väga rumalad» klassikaaslased. «Väga rumalad» vastajad ei joo end peaaegu mitte kunagi purju, samas kui «väga arukad» lapsed joovad end purju umbes kuus korra.