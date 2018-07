Dokumentaalfilm: produtsendid tegid Bondi rolli valitud George Lazenbyle seksikatse

On veel üks Bondi osatäitja, George Lazenby, kes mängis 007 vaid 1969. aastal valminud linateoses «On Her Majesty’s Secret Service» (Tema Majesteedi Salateenistuses).

George Lazenby 1969. aasta filmis «On Her Majesty's Secret Service» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

USAs valmis 2017. aastal dokumentaalfilm «Becoming Bond», milles Lazenby meenutab, mida tal enne Bondi rolli saamist teha tuli.

Dokumentaalfilmi «Becoming Bond» reklaam FOTO: Wikipedia.org

Dokumentaalfilmis intervjueerib 76-aastast austraallast Lazenbyd filmi autor Josh Greenbaum.

5.septembril 1939 New South Walesis Goulburnis sündinud Lazenby lõpetas põhikooli 1954. aastal, olles 15-aastane. Ta asus tööle, õppides samas automehhaanikuks. Hiljem sai temast automüüja, jäädes silma meesmodellide otsijale ja talle pakuti tööd modellina.

Lazenbyle pakuti paari filmirolli Austraalia filmides, kuid ta ei olnud huvitatud. Lõpuks märkasid teda Bondi filmide produtsendid, kes temaga ühendust võtsid.

George Lazenby filmis «On Her Majesty's Secret Service» FOTO: General / ©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Kuna Lazenby ei olnud varem näitlemisega tegelenud, tuli tal läbida mitmed katsed. Ta pidi filmitegijate silme ees ratsutama, ujuma, vehklema ja tulistama.

George Lazenby 1969. aasta filmis «On Her Majesty's Secret Service» FOTO: Rights Managed / EON / Ronald Grant Archive / Mar/Scanpix

Lazenby sõnul jäi talle enim meelde katse, millega kontrolliti, et kas ta on hetero.

«Ühel õhtul koputati mu elukoha uksele. Kui ukse avasin, nägin seal Bondi filmidega seotud stuudiotöötajat ja temaga kaasas seksikat modellivälimusega naist. Mees sõnas mulle, et pean näitama, kas oskan naistega ümber käia ja seksida. Mul ei jäänud muud üle, kui kogu oma sarm mängu panna, samas tegi stuudiost pärit mees ülestähendusi. Sain hiljem teada, miks see seksikatse tehti,» meenutas Bondi kehastanu.

George Lazenby FOTO: Wikipedia.org

Bondi filmide produtsendid kahtlustasid, et kuna Lazenby töötas modellina, võis ta olla homoseksuaalne ja nad kontrollisid seda.

«Igatahes nad kontrollisid, kuidas ma seksin ja nad said aru, et olen hetero. Hajutasin nende kahtlused ja mind valiti Bondi rolli. Naistevõrgutajast Bond ei saanud ju homo olla,» sõnas Lazenby.

Angela Scoular ja George Lazenby 1969. aasta filmis «On Her Majesty's Secret FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS/Ronald Grant Arc/Scanpix

«On Her Majesty’s Secret Service» on Bondi-filmide seerias kuues. See põhineb Ian Flemingi 1963. aasta samanimelisel teosel.

Lazenbyle pakuti Bondi rolli ka 1971. aasta filmis «Diamonds Are Forever», 1973. aasta filmis «Live And Let Die» ja 1983. aasta filmis «Never Say Never Again», kuid ta loobus.

Lazenby sõnul piisas talle ühest korrast olla James Bond ja rohkem ta seda tegelast mängida ei tahtnud.

Hiljem mängis see austraallane veel paljudes teleseriaalides ja filmides, kaasa arvatud James Bondi paroodias.

George Lazenby on olnud kaks korda abielus ja tal on viis last.