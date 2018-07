VIDEO Tantraõpetaja vastab, miks ei taha hoopis mehed tänapäeval seksida

Tantraõpetaja sõnul võib see tuleneda see sellest, et enamus mehi ejakuleerivad seksi ajal. «Et mis siis mehe kehas toimub pärast seda, kui mees on ära ejakuleerinud, on see, et sellel hetkel tema hormoonid läksid hästi kõrgele ning tuli metsik heaolutunne,» räägib Tsarski.

Jätkates: «Aga pärast seda hormoonid langevad ja kukuvad alla, mees võib tunda end väga halvasti ja selline hormonaalne tasakaalutus kehas võib kesta kuni kaks nädalat ning kuna tal on selline halb tunne, siis ta justkui alateadlikult seostab, et tema partner ja see seks tekitas temas selle halva tunde ja ta ei taha seda uuesti kogeda.»

«Seega mehed, kes ei kogegi sügavaid ja pikki orgasme, nende jaoks see seksuaalne kogemus ei olegi nii nauditav. Seetõttu nad võib-olla ei soovigi seda «viit sekundit» naudingut kogeda, et pärast end jälle pikalt halvasti tunda.»

Mis oleks lahendus sellisele olukorrale? «Lahendus oleks see, et mees õpib ära, kuidas seksuaalenergiat enda sees hoida. Kui ta saab hästi võimsaid orgasme, pärast mida ei tunne ta end energiast tühjana, siis kindlasti mehe soov seksida kasvab.»

Mida peaks tegema üks naine, kelle mees väidab talle, et ei soovi temaga enam seksida? «Naine saab meest selles protsessis kindlasti toetada. Uurida, mis talle meeldib, kuidas teda paremini erutada ja võib-olla uurida, äkki mees on huvitatud ära õppima seda, et see energia tema sisse jääks. Naine peaks kindlasti olema mehele toeks, sest meestel on seda väga raske õppida ja ilma naise toetuseta on seda veel raskem teha,» räägib tantraõpetaja Karolin Tsarski.