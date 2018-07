Tom Cruise’i uues filmis «Võimatu missioon: tagajärjed» paigutati osa Norrast Indiasse

Filmis on näha, kuidas Cruise, kes kehastab agent Ethan Hunti, ripub kalju küljes, mis on linateoses asetatud hoopis Indiasse.

Uue filmi videot näinud tundsid Norra Preikestoleni kalju ära ja kommenteerisid, et see ei saa kindlasti olla Indias.

«Preikestolen on sama kuulus vaatamisväärsus nagu Prantsusmaa Pariisi Eiffeli torn. Iga Norrat külastav turist tahab seda oma silmaga näha,» teatas Norra turismiameti juht Elisabeth Saupstad.

Kalju eest hoolt kandva Preikestoleni sihtasutuse tegevjuht Hege Kjellevold sõnas, et neid ei häiri, et Norra kalju on pandud Tom Cruise’i filmis Indiasse.