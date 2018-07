Sussexi hertsoginna Meghani poolvenna kallim arreteeriti

Politsei võttis 37-aastase Blounti kinni ta elukohas Oregoni osariigis Grants Passis, ta paigutati Josephine’i maakonna vanglasse, kust ta hiljem lubati kautsjoni vastu vabadusse, teatab The Sun.

Grants Passi politsei teatel said nad 21. juuli öösel väljakutse eramajja, kus leidis aset peretüli, mille osalised, Thomas Markle Jr ja Darlene Blount olid joobes. Ähvardamise käigus kasutati ka püstolit.

Blount helistas hädaabinumbrile teatades, et ta 51-aastane mees on ohtlik ja võib teda vigastada.

«Nende kodutülide algatajaks on alati Darlene, kes jääb kiiresti purju. Thomas tavaliselt talub mõne aja naise näägutamist ja rünnakuid, kuid kui ta mõõt saab täis, võib ta relva haarata. Nad on kaks haiget inimest, kes ei oska koos elada, kuid ka mitte lahus olla. Nad on kaassõltlased, kes üksteise halbu omadusi võimendavad,» teatas Markle’i ja Blounti sõpruskonda kuuluv isik.