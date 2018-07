Raimond Kaljulaid on tänaseks poseerinud alasti naisteajakirjas ning osalenud edukalt sufriväljakutses. Mis võiks aga olla asi, mida ta oma elus eal ei teeks? Kaljulaid tunnistab, et ei tea. Kuid kinnitab, et loomadele liiga ta ei teeks ja alkoholi ei promoks eal.