Ajakirjanik Neeme Raud: depressiooni ja masendust on keeruline läbida

«Nii palju võin ma veel öelda, et depressiooni ja masendust on keeruline läbida, pidevalt tundub, et sa saad kõigest võitu või oled juba väljas ja kõik on okei, ning siis tuleb jälle teadmine, et ei ole okei,» sõnas Neeme Raud Õhtulehele antud intervjuus.