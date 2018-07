VIDEO Sünne Valtri enda eesnimest: mu emal oli kunagi nukk, millel oli sama nimi

Sünne Valtri rääkis, et tema emal oli kunagi mängunukk, mis kandis nime Sünne, ja ema oli nooruspõlves lubanud, et kui tema peaks kunagi tütre saama, siis saab laps endale sama nime.

Lisaks sellele rääkis Patuse poole laulja, et tema perekond on terve elu Keilas elanud ning et nende perekond pärineb Skandinaavast.