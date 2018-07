Festivali nautinud Eesti neiud avastasid, et grupipilti tehes olid nad taustal tabanud ühe armunud paarikese kõige privaatsemad hetked. «Kui see hetk tuleb peale, siis sa ei vali kohta,» sõnab mõistev festivaliline.

Teine noormees arvas, et telki peitu minek ei ole õige valik: «Telgis on palav! Siin on kõik avatud ja koht kus näidata kõike, oma armastust ja positiivsust!»