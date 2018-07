Ei püsi need riided seljas: endine lapspruut Courtney Stodden võttis paljaks

Courtney sattus avalikkuse tähelepanu alla, sest abiellus juba 16-aastaselt näitleja Doug Hutchisoniga, kes oli sel ajal oma 50dates eluaastates. Tänaseks päevaks on paar lahku läinud ning käimas on lahutusprotsess.

Käesoleva aasta alguses teatas, et on hakanud tegelema muusikaga. Uue muusika ja albumi promo tarbeks kannab naine punast parukat ning esineb nime all Ember. Oma kaunist keha pole ta kunagi häbenenud ning ei hiili kõrvale võimalusest seda näidata.