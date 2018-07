Jube! George Michaeli ekspeika tegi tema surma kohta jahmatava avalduse

Fadi Fawaz väidab ka, et muusik võttis endalt elu jõuluõhtul ning et see oli tema viies enesetapukatse.

Fadi on varasemalt rääkinud, et leidis 53-aastase George Michaeli päev pärast jõuluõhtut, ent on ta nüüd oma juttu muutnud.

«Mul on kõrini sellest, et inimesed muudkui uurivad, mis päeva pärast jõule juhtus,» sõnab mees. «Las ma räägin siis teile - George suri oma ema sünnipäeval, niiet see ehk vastab mõnele te küsimusele.»

Muusiku ema Lesley Harrison sündis 24. detsembril 1938. aastal ning suri pärast võitlust vähiga 1997. aastal.

Lisaks jätkab Fadi: «Rääkimata sellest, et tal võttis viis katset, enne kui ta suutis oma elu lõpetada. Arvan, et see on oluline osa loost.» Fadi sõnul leidis ta oma armastatu surnukeha mehe kodust Goringist.