VIDEO Eestis leiab esimest korda aset tantristlik pulm: mida see endast kujutab?

Tantraõpetaja Igor Eartchildi sõnul on tantristlik pulm väga huvitav rituaal, mille juured pärinevad iidsest tantristlikust õpetusest. Eestis soovib ta tseremooniat viia läbi aga pisut teistmoodi: kasutades nii tantristlikku india rituaali, ent segades sinna juurde ka eestlaste maausulisi elemente.

«Eesmärgiks on luua tugev ühtuses liit shiva ja shakti vahel - shiva on meesenergia esindaja ja shakti naisenergia esindaja. Meie arvates on see kõige ilusam rituaal, mida saab teha pulmana,» räägib ta. Lisades: «Ühelt poolt anda võimalus mehel ja naisel kinnitada oma armastust ning luua midagi koos ja teistelt poolt on see ka lepitusviis nii meeste kui naiste vahel.»

Kas sellisest pulmatseremooniast saab osa võtta ka tantrakauge inimene või keegi, kes on äsja tantra enda jaoks avastanud? «Osaleda selles ja olla pruut või peigmees - kindlasti on see võimalik.» Lisades: «Peamine ülesanne lasub tseremoonia läbiviijal ja tegelikult ka nendel inimestel, kes kokku tulevad, sest et seal ühendatakse energiad. Inimesed läbi teadlikuse tõstavad selle energeetika nii kõrgele, et see ühing kannab väga tugevat, sümboolset ja energeetilist väge.»

Kas ka tantristlikule pulmale järgneb ka pidu? «Loomulikult,» naerab tantraõpetaja Igor. «Ükski tseremoonia ei lõppe ilma pulmapeota, sest et emotsioon kannab endas kõige suuremat laengut,» räägib tantraõpetaja.

Kas Eestis on varem tantristlikku pulma peetud? «Minu teada mitte. Ma olen ise filminud tantristlikku pulmatseremooniat aastaid tagasi Taimaal ja päris hiljuti filmisin päris ehtsat rituaali. Seal on väga kindlad reeglid, mida järgitakse protokolli alusel. Ma arvan, et see on esimene kord siin.»

Kas mõnest rituaalist võiks ka lähemalt rääkida? «Ma mainin ära, et see rituaal sisaldab endas veinimaitsmist. Tantra ei saa eriti hästi alkoholiga läbi, aga kuna tantra filosoofia on see, et kõigel on koht siin ilmas, siis me ei välista mitte midagi,» räägib ta. «Seetõttu on vein toodud rituaali kui pahede esindaja.»