Ülinoorelt emaks saanud tüdruk: mulle öeldi, et ma olen rõve

Praegu 16-aastane Kayleigh Snaith, kelle tütar on juba kahe-aastane, sõnas, et kui ta pärast lapse sündi kooli läks, siis kutsuti teda rõvedaks ja talle öeldi korduvalt, et ta rikkus oma elu ära, kirjutas Mirror.

Nüüd on teismeline tüdruk näidanud kõikidele enda kriitikutele, et tänu sihikindlusele ja vanemate abile on ta hakkama saanud ja lõpetas kooli.

Kayleigh läheb aga juba septembrist kolledžisse muusikat õppima ning tähistas seda koos pisitütre Harleyga ülesmukkimisega.

Kayleigh Snaith koos pisitütrega FOTO: Facebook

Inglismaal, Durhami maakonnas elav Kayleighi sõnas, et ta tahtis Harley endaga lõpuballile kaasa võtta, et näidata kõikidele noortele emadele, et noorelt lapse saamine ei pea veel maailmalõpp olema.

Ta rääkis: «Kui Harley alles vastsündinud oli, siis ma istusin koos temaga koos üleval. Mõnikord isegi kaks või kolm tundi öö jooksul. Ja siis hommikul läksin kooli. Kodus olin ma ema ja täiskasvanud oma tütrele, aga koolis olin ma õpilane, laps, kes oli seal, et õppida.»

«Ma olin kogu aeg väsinud, inimesed ütlesid mulle, et ma olen rõve, minust ei saa midagi, ma olen halb ema ja ma rikkusin enda elu ära,» meenutab noor ema.

«Aga teadmine, et Harley ootab mind kodus, aitas mul sellest kõigest võitu saada, see motiveeris mind pingutama meie ühise tuleviku nimel,» lisas Kayleigh Snaith.