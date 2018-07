Kirjanik Sass Henno: kui lähed endist naist kägistama, on okei sind lödiks sõita

Tartust pärit kirjanik Sass Henno elas end oma Facebooki lehel korralikult välja, kui vastupidiselt paljudele Eestimaalastele Raivo Rätte surmale kaasa ei tundnud.

«Kui sa lähed oma endist naist peksma ja kägistama ja ta uus kutt su Audiga lödiks sõidab, on kõik väga ōigesti. See pole tapmine vaid sanitaarraie. Oma otsa vääriv korjus oled, Kōmmari-värdik,» tulistas Henno enda Facebooki lehel. «Audi-kutist on mul kahju muidugi, et tal nüüd pahandused kaelas, ma aitaks kui saaks. Oma pruuti tuleb selliste ekside eest alati kaitsta nii nagu oskad.»

«Ja mul siiralt kahju, et meil pole siin enam metsiku ida kultuuriruum, kus igaüks peaks olema normaalne inimene, mitte hale huiar, et elus püsida. Seega, sina, naisepeksjast surnud jobi, muusikute häbiplekk, ära kunagi puhka rahus, vaid sünni uuesti sitapaberina. Sest täpselt see sa oled. Igalühel on moraalne õigus oma elust peldikuveega alla lasta sellised rämps-inimesed, kes endast nõrgematele haiget teevad. Kuradi Kõmmar või asi, kohtus oleksid saanud tingimisi ja lähenemiskeelu. Aga näed, elus vahel läheb õiglasemalt ka,» jätkas Henno emotsionaalselt.

Sass Henno FOTO: Facebook

«Ja kes viitsib sellist kusist tõuku taga nutta - eemaldage ennast mu fbst. Ma tahan, et iga naisepeksja, iga fucking bully, iga sadist, kes endast nõrgematele liiga teeb, sõidetakse ühel päeval samamoodi Audiga lödiks. No matter kui raske lapsepõlv tal oli. No matter kui andekas ta oma töös oli,» sõnas kirjanik.

«Ja ma tahan, et igaüks, kes sellist värdjat armastab, olgu sa laps või muu lähedane, teaks, et armastus on tegelt sōltuvushaigus ja sellest on väljapääs. Armastuse hind ei pea olema see, et sa elu lõpuni »kannatad ära.« Ja talud ebaōiglust. Ja vaatad, kuidas mendid, proks ja lähedased suhtuvad leebelt sest »eks see on ju pere sisetüli.« Ja veel - ükskõik, kui valus on lahkuminek, siis see on ainus asi, mida koheselt teha, kui tunnetega nii raske diilida on, et sa tunned, et tahaks oma eksi või praeguse partneri ära kägistada. Tudna võid. Teha ei tohi. Burn forever, motherfucker,» lisas Henno.

«Sinusuguseid on veel, ma tean mitmeid, kes on veel elus. Ja küll tuleb üllatusfiniš ka teile ühel hetkel,» kinnitas Sass Henno lõpetuseks.

Raadio 2 Aastahitt 2016 auhinnapidu vanas Raadiomajas, Raivo Rätte FOTO: Toni Läänsalu

Aga Sass Henno triaadiga ei läinud paljud kaasa ning tema sõbrad palusid tal natuke tagasi tõmmata.

«See ikka pole päris õige, et tahan ja sõidan surnuks. Selliseid lahendusi meil vaja ka ei ole,» kirjutas üks.

«Ma järeldan Sass Henno väljaelamisest, et ma oleks pidanud oma ema ära tapma, vau?!» kirjutas teine.

Kolmanda vastus: «Järjekordne isehakanud arvamusliider. Mees, sa oled rämps!» ja sama tegelane hiljem: «Vapustav! Kirjanikuhärralt oleks miskit asjalikumat vastust oodanud, aga võta näpust.»

«Sass, ma arvan, et nüüd sa eksid rängalt, Asjaolud on veel segased ja me ei tea, mis päriselt juhtus. Mina olen üht-teist kuulnud. Kui selgub kogu tõde, ehk tuleb sul oma sõnu süüa,» tuli neljanda vastus.