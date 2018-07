Inga Lunge sõnul jäi aeg A-ha kontserdil justkui seisma

Lunge nentis «Vikerhommikus», et tundis end kontserdil päris noorena ning lisas, et A-ha fänniks pole ta end õigupoolest kunagi pidanud, kuna sündis bändi hiilgeaja mäletamiseks liiga hilja. Kontserdile sattus ta hoopis sõbra kaudu, kellel juhtus pilet üle olema.

«Rahvast oli väga palju ja oli näha, et inimesed olid tulnud kuulama asja, mida nad teavad,» kirjeldas Lunge kontserdimelu. Kiitust jagus näitlejal ka helipildi kohta, näiteks avastas ta meeldiva üllatusena, et solist Morten Harket laulab endiselt ise ning võtab välja ka vajalikud kõrged noodid, kuigi vanust on tal turjal juba üle viiekümne, vahendas MENU.