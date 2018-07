Merle Jääger tantsis Onu Bella kontserdil ihualasti: publik oli ikka šokeeritud

«Eks sai mingeid ühiseid pidusid peetud ja selle käigus vormus pakkumine, et kas sa ei tahaks lavale tulla. Ütlesin, et davai, tulen. Sain ikka Rock Summeri backstage'is olla,» naeris Merca.

Ta lisas, et tegelikult oli distants publiku ja lava vahel nii suur, et oleks võinud südamerahuga roosas trikoos ka ringi kepselda ja poleks mingit vahet olnud, vahendas MENU. «Aga kuuldavasti oli see ikka publikut šokeerinud ka,» meenutas ta Vikerraadio muusikasaates «Aeg peatub».