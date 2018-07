Tubli seeneline: äsja emaks saanud Teele Viira näitab beebijärgset figuuri

Lauljatar Teele Viira, kes alles juulikuu alguses esimest korda emaks sai, jagab sotsiaalmeedias fotot, millel demonstreerib oma imepärast beebijärgset figuuri. Paistab, et alati energilisel Teelel on ka pisibeebi kõrvalt rohkelt energiat üle, sest juba on hakkaja naine end metsa seenele seadnud.