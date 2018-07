Kosmikute asemel esinev Metsatöll: olgu see, Kõmmari, viimane kord kui me su hädast välja aitame, järgmine kord pead end isiklikumalt välja vabandama!

«Head sõbrad, lähedased. Langetame hetkeks mälestuseks pea meie hea sõbra ja teekaaslase Raivo Rätte alias Kõmmari (1970-2018) peale mõeldes. Meie kõige suuremad hetked ning Metsaöllu tippu tõusmine algas just tänu sinule, Kõmmari. Mäletame muhedusega meie ühist tuuri sinu bändiga Kosmikud. Tuuri pealkiri oli: "Kosmoses näeme, raisk". Igaljuhul näeme, Raivo. Igatahes!» kirjutab Metsatöll Facebooki postituses.

Lisades: «Aga olgu see, Kõmmari, nüüd viimane kord kui me su hädast välja aitame, seekord me veel tuleme ja mängime su eest, järgmine kord pead end kuidagi isiklikumalt välja vabandama! Ostrova festivalil sedakorda siis mitte Kosmikud, aga Metsatöll. 21. juulil, Ostroval kell 22.00.»