Kas teadsid? Täna Tallinnas räiget kontserti lubav Cannibal Corpse tegi etteaste Jim Carrey kultusfilmis

Ajakirjale Nosey andis bänd seoses ootamatu etteastega intervjuu, milles selgus, et Cannibal Corpse'i kutsus filmis kaasa lööma Jim Carrey isiklikult ning aitas kõvasti kaasa Cannibal Corpse'i ja raskemuusika populariseerimisele.

«See kõik oli väga veider,» sõnas bändi kitarrist. «Meile helistas meie plaadifirma Metal Blade ja ütles, et Jim Carrey oli talle helistanud ning öelnud, et soovib meid oma filmi. See pole kõne, mille saamist oskad oodata. See lihtsalt ei jõudnud kohale.»

«Olime väga skeptilised. Me oleme brutaalne death-metal bänd ja Jim Carrey tahab meid enda filmi? Ta on lõbus kuju - tundsime teda saatest «In Living Color», mida varem tihti vaatasime. Aga kuna meie plaadifirma meile sellel teemal helistas, mõtlesime, et ilmselt pole tegemist naljaga.»

«Samas muretsesime, kuidas meid filmis näidatakse. Nad ei täpsustanud alguses üldse, mida meilt ootavad ja me tahtsime olla veendunud, et meid ei pilataks. Me oleme karmis bändis ja võtame oma tegemisi väga tõsiselt.»

Vaata videost, kuidas meeldib filmis esitatud lugu «Hammer Smashed Face»: