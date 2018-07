VIDEO Tantrafestivali peakorraldaja Karolin Tsarski: mehed ei tea, mida naistele teha

Tantrafestivali peakorraldaja Karolin Tsarski sõnul tuleneb säärane nukker statistika harimatusest. «Koolis meile sellist asja ei õpetata ja siis ongi katse-eksitus: kellel siis justkui õnnestub ja kellel ei õnnestu. Mehed ei tea seda, mida naisele teha ja naised ei tea seda, mida nad ise saavad teha või mida nad üldse võimelised on kogema,» räägib Tsarski.

Tantrafestivalil on teemaks ka, kuidas võib naine kogeda 7 erinevat tüüpi orgasmi. Ometigi on peakorraldaja sõnul orgasmitüüpe tohutult rohkem. «See seitse on selline orienteer, aga mina omast kogemusest ütleksin, et peamine võti on võime lõdvestuda.»

Tsarski sõnul on see naiste jaoks tänapäeval väga keeruline ning põhjuseid, miks nad seda teha ei suuda, on väga palju erinevaid.

Mis aitab naistel kõige paremini lõdvestuda? «Aitab endaga sügava kontakti loomine: sa kogu aeg päeva jooksul jälgid, et sa hingad sügavalt välja, et su lõualuud on lõdvestunud, et õlad on lõdvestunud, sa hingad tupeni välja, kõik ebavajaliku energia välja, mida sa pinges ja sees hoiad,» annab Tsarski nõu.

Samas mainib ta, et tuleks jälgida ka neid aspekte, miks ollakse pinges: võib-olla on probleemiks keha, mida ei aksepteerita või tööstress. Siis tuleks midagi ette võtta, Tsarski soovitab joogapraktikat või regulaarset massaaži. Kogu aeg mõnus ja nauditav olek igapäevaelus kandub tema sõnul üle ka voodiellu.

Ent kuidas suudavad mehed tunde ja tunde armatseda? «Sellepärast, et tantras õpitakse seda, kuidas seksuaalenergiat enda sees hoida. Tavaliselt haridussüsteemis meil seda ei õpetata ja mees arvab, et orgasm ja ejakulatsioon on kaks eri asja. Kui ta tahab orgasmi kogeda, et siis ta peaks ka samal ajal ejakuleerima, tegelikult need on kaks eri funktsiooni.»

Tsarski lisab ka, et tantras õpitaksegi sedagi, kuidas mehed saaksid oma seemnepurset peatada ja kogu energiat enda sees hoida, et kogeda üle kogu keha orgasmi. Kui seda välja ei viska, annabki see võimaluse armatsemist jätkata. See on õppeprotsess, mille suhtes mees peab olema väga tahtejõuline, et seda ära õppida.

Seevastu naised on väga hästi ära õppinud orgasmide teesklemise. Statistika kohaselt teeskleb lausa 70% naistest orgasme, ent kuidas sellest lahti saada? Kas ka seal on abimeheks tantra? «Jah, kindlasti. Naisena on võimalik teha ka hästi palju individuaalseid praktikaid üksinda. Olenemata sellest, milline mees sul seal kõrval on, et sina reaalselt oma naudingu ja orgasmi kätte saaksid, isegi kui su partner seda ei toeta. Sa saad naisena võtta vastuse selle eest, et sa ei pea mitte kunagi enam teesklema vaid iga orgasm oleks reaalselt sügav ja väga-väga mõnus.»