ELU24 POSITIVUS FESTIVALI OTSEBLOGI: Roadtrip algas!

Festivaliala paikneb mõnusal männimetsasel mererannal. Üle kümne aasta vastupidanud suvine festival keskendub indie-, pop-, folk- ja elektroonilisele muusikale. Kuid kavas on ka mitmeid hõrgutisi filmi- ja kunstisõpradele.

Kolmepäevase Positivuse festivali artistide seas astuvad üles Nick Cave & The Bad Seeds, The Prodigy, Years & Years, Tove Lo, Lauv, mura masa, TORRES, The Barr Brothers, Youngers, Jeremy Loops, Marlon Williams, NOËP, Justinas Jarutis, Frankie Animal, Sigma, Dead Furies, Mick Moon.