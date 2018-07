NOËP, kes oli üllatunud, kui palju vene fänne tal on, kinnitas, et sai Narvas eesti keelega igati hästi hakkama. «Väga tihti ma Narva ei satu, aga mulle väga meeldib see jõeäärne ala ja linnus,» kiidab ta.

NOËP on andnud tänavu kontserte üle Euroopa mitmes suurlinnas Pariisis ja Berliinis ja omasõnul on ta jõudnud nii kaugele just tänu tiimile, kes ta seljataga on. Teiste seas tänab NOËP videos ka oma peret ja loomulikult tüdruksõpra.