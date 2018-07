ELU24 TANTRAFESTIVALIL: kristallid, sekstool ja rohkelt rahvast ehk vaata, mis seal ikkagi sünnib

«Tantrafestivali eesmärk ongi tantrat tutvustada. Tantra iseenesest on väga iidne teadus, mille eesmärk on inimese enese areng, et ta kogeks elus rohkem. Kogeks elu sügavamalt, kaunimalt, ilusamalt. Kogeks sealhulgas ka sügavamalt armastust ja intiimsust,» rääkis festivali peakorraldaja Karolin Tsarski Elu24-le.