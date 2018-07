Suri Kosmikute basskitarrist Raivo Rätte

«Sügava kurbusega teatame, et kaotasime täna öösel ootamatult oma sõbra ja bändikaaslase Kõmmari,» kirjutavad bändikaaslased. Raivo Rätte oli 48-aastane.

Politsei esialgsetel andmetel sai häirekeskus öösel teate, et Nõmmel Kivi tänaval ründab 48-aastane mees 27-aastast meest ja 40-aastast naist. Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid sündmuspaigalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest 48-aastase raskelt viga saanud mehe. Mees toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kus tema elu kahjuks päästa ei õnnestunud.

Politseinikud pidasid noorema mehe pärast haiglas käimist kahtlustatavana kinni. Mees oli kaine ja omab juhtimisõigust. «Teame hetkel nii palju, et poolte vahel oli tüli ning see ei leidnud aset esimest korda. Kaks päeva varem külastas noorsoopolitseinik sama perekonda ning suhtles naise ja lastega.

Trenni eelistas Kõmmari teha pigem üksinda ning erilisi eesmärke läbitava kilometraaži osas ta selleks ei seadnud. «Minu jaoks on see meditatsioon, saab aju tühjaks laadida. Sportlikke unistusi mul väga pole, pigem käib kõik läbi naeru, et võiks ikka 70. aastaselt ka mõne maratoni läbi teha,» ütles meie seast lahkunud muusik toona. Alles esines Kõmmari koos bändiga Hard Rock Laagris Vana Vigalas, kuhu ta saabus jalgrattaga.