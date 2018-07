Mis juhtus? Miley Cyrus ja Liam Hemsworth läksid lahku

Mileyst kolm aastat vanem 28-aastane Liam Hemsworth soovis nüüd aga peret luua, kuid Miley ei olnud selleks veel valmis. «Liam soovib lapsi ega ole nõus nende saamist edasi lükkama,» kurtis Miley. Selgub, et Miley ei soovinudki abielluda. Liami süda on murtud ja ta tunneb end lollina, et uksus Mileysse, kuigi tema pere teda hoiatas.