Räige kättemaks: abikaasa sidus mehe armukese kinni, määris ta vagiinale tšillikastet ja ajas pea kiilaks

Kohtunik ütles Halima solvavat tegu kirjeldades, et tegemist on absurdse teoga Hollandi ühiskonnas.

Halima sai teada, et ta abikaasa on teda petnud viis aastat tema enda sõbraga. Kõik tuli ilmsiks, kui ta avastas sõnumid oma abikaasa telefonist.



Pikemalt mõtlemata otsustas Halima häbitule teole vastu seista ning nad meelitasid üheskoos naabriga mehe armukese lõksu ning sidusid ta kinni. Halima määris armukese vagiinale tšillikastet ja ajas ta pea kiilaks. Viimaks peksis ta naise läbi.



Kohtus ütles Halima, et ta annaks oma abikaasale teise võimaluse nagu ta ema talle soovitas. Lisades: «Ma soovisin lahutust, kuid olen ootamatult rase ja mu lapsed on alles väikesed.» Naise sõnul on ta mehele andestanud, kuid ei ole tegu unustanud.



Halima naaber mõisteti koletus teos kaasa aitamises süüdi ning kolmeks kuuks vangi.