Vaata fotosid: venelannast kiirabiarst lisas sotsmeediasse liiga seksikaid pilte, millega ajas naiskolleegid raevu

Seksika kiirabitöötaja provokatiivsed fotod töörõivastes või õekostüümides on kaasa toonud pahameeletormi. Peamiselt on pahased tema naiskolleegid, kes leiavad, et need pildid on kohatud ning meedik ei tohiks endast selliseid fotosid lisada.

Samuti nõuavad naiskolleegid, et ta ebasobivad pildid sotsiaalmeediast ka eemaldaks, sest need on meediku jaoks liialt kohatud pildid. Kolleegid on läinud isegi nii kaugele, et nõuavad Anastasia bossilt piltide eemaldamist.

Hetkel on teadmata, kas ja kuidas Anastasia ise oma kolleegide pöördumistele on vastanud, ent sotsmeedias on tal rohkelt fänne.

«Kus ma surema peaks, et sind näha?» kirjutab üks naise fänn ta foto alla.