Suured saadikud: Dennis Rodman tahab Kanye Westi Põhja-Koreasse viia

Kohtumine võib aset leida juba septembris, mil Rodman plaanib uuesti Põhja-Koreasse reisida. Rodman tunnistas, et West võiks tema reisikaaslane olla pärast seda, kui räppar säutsus, et endine Chicago Bullsi mängumees on tema suurim inspiratsiooniallikas, kirjutas Fox News .

«Ma tean, et minu agent helistas mulle ja ütles, et Kanye West mainis mind. Ma vastasin selle peale, et see on lahe,» rääkis Rodman Us Weeklyle. «Ma arvan, et ta on suur Chicago Bullsi fänn. Ma arvan, et ta austab mind minu vaadete ulatuses. Ja Kanye teeb üle terve maailma head tööd ja ma austan teda ka.»