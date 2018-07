Arnold Schwarzenegger: Donald Trump nägi Putini kõrval välja nagu märg makaron

«President Trump, ma nägin just sinu pressikonverentsi koos president Putiniga, ja see oli häbiväärne,» rääkis Arnold Schwarzenegger pärast seda, kui kaks riigipead kohtusid Soome pealinnas, vahendas Global News Kanada .

Schwarzenegger, kes oli vabariiklaste partei esindajana California kuberner ajavahemikul 2003-2011, ütles Twitteri videos, et Trump käitus Putini kõrval nagu väike fännipoiss.

Arnold Schwarzenegger jätkas: «Ma pean silmas, et sa müüsid selle pressikonverentsiga maha meie luureagentuuri kogukonna, meie õiglussüsteemi, ja mis kõige hullem, meie riigi. Sa oled Ameerika Ühendriikide president. Sa ei peaks seda tegema. Mis sul viga on? Mis juhtus Ronald Reagani tugevate sõnade ja tegudega? Ta seisis Berliini müüri juures ja ütles: «Härra Gorbatšov, tõmba see müür maha!».»