Varem saadet teleri vahendusel jälginud Britt tegi esmaspäeval oma debüüdi assistendina ja tunnistas saatejuht Gaute Kivistikule, et täidab seda rolli endalegi suure üllatusena. «Seda ma tõesti ei ole arvanud. Kui ma neid saateid vaatasin, siis on ikka üllatus, et ma praegu siin olen,» naeris Britt.