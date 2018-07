Eurovisiooni võitnud Alexander Rybak: Elinaga dueti laulmine oleks unistuse täitumine

«Ma arvan, et Eesti on väga armas riik, kus Ida-Euroopa kohtub Lääne-Euroopaga. Nii ajalooliselt, aga ka selle poolest, kuidas inimesed käituvad. Norrakana, kes on sündinud Valgevenes, oskan ma seda väga hinnata ja tahan reisida Eestisse nii palju kui võimalik,» ütles Rybak ERR Menule .

«Mind väga võlus imeline Elina Nechayeva. Kui me saaksime koos esineda, oleks see unistuse täitumine,» rääkis Rybak, kes laulis ennast tänavusel Eurovisioonil 15. kohale palaga «That's How You Write A Song».