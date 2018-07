Eesti trash-metalbändiga liitus Indiast pärit doktor

Enda sõnul Indiast just parema metal-skene otsinguil Eestisse kolinud 29-aastane Ashutosh töötab TTÜ-s teadlasena ning omab doktorikraadi kontrollteooria alal. «Võtsin ülikoolitöökoha vastu siinse raskemuusika pärast. Käisin Tallinnas Howls of Winter festivalil ning nägin seal, et olen tulnud õigesse kohta,» tunnistab mees.

«See koosseisuvahetus lihtsalt juhtus. Eelmised liikmed alustasid oma teistlaadi projekte ning tuult neile tiibadesse. Uut Tankisti aga ühendab kirg just ausa thrash metali vastu ning seda on tunda meie uues hingamises. Varem ongi meil olnud nii, et kas olid väga motiveeritud mitte nii head mängijad või olid tipptasemel pillimehed, kes polnud sellest konkreetsest žanrist innustatud. Nüüdses koosseisus on mõlemad head omadused igas liikmes,» ütleb sõna sekka bändi tegemisi algusest peale kõrvalt jälginud mänedžer ja kunstnik Fengarm.