Kurvid ja käsi püksis: hinnatud pluss-suuruses modelli paljastus

Ashley on varem rääkinud, et ta põdes teismelisena enda figuuri pärast.

«See ei määra mu väärtust. Kui mina ja teised naised seda julgemalt kuulutaksid, saavad noored tüdrukud ühel päeval mõelda, et keda huvitab!» rõhutas Ashley. «Ema ei öelnud mulle kunagi, kas see on ilus või kole. Ta lihtsalt ei teinud sellest probleemi.»



Naine on hinnatud pluss-suuruses modell.