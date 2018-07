Top7: Eesti staarid, kes on tänavu ropult kaalu langetanud

1. Mendi Anna Teleseriaalist «Ment» ning saadetest «Tantsi tagumik trimmi» ja «Anna otsib meest» eestlaste südamed võitnud lopsakas kaunitar alustas liikumist tervislikuma elu suunas ja tulemused on imetlusväärsed. Viis nendeni jõudmiseks aga pisut radikaalne. Anna avalikustas, et on teinud maovähendusoperatsiooni. Täna aga piisab trennist.

Mendi-Anna enne ja nüüd FOTO: Tv3/Erakogu

2. Sünne Valtri - tantsuklubide kuninganna ja ansambli Patune Pool laulja «Karm kord on minu figuuri saladuseks,» on Sünne rääkinud. Sünne käib jõusaalis ja kodus on tal trenažöör crosstrainer, millel vastavalt võimalustele kaunitar oma keha voolib. «Ja muidugi aitab kaloritepõletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne ca 7000 sammuga,» teab Sünne rääkida.

Sünne Valtri enne ja nüüd FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS/ ja Liis Treimann

Sünne Valtri FOTO: Instagram

3. Poplaulja ja lauluõpetaja Maiken oma kaalulangust põhjendanud peikast lahkuminekuga. «Kaotasin kurvastusega söögiisu,» lausus staar tookord meediale. Ja Maiken on suutnud seda vormi tänaseni tänu aktiivsele elustiilile hoida.

Maiken enne ja nüüd FOTO: Elu24kolaaŽ

Kadri Koppel ehk FOTO: Erakogu

4. Endine miss ja Kanal 2 ilmatüdruk Madli Vilsar.

«Visuaalne vorm on olulisem kui kaalunumbrid,» ütles Madli Reporterile «Oluline on, et tervis korras ja enesetunne oleks hea,» täpsustab piiga, kes sai oma sõnul autoõnnetusest taastumise ajal vähe liikuda.

Kuigi 187cm pikk ja hetkel 78 kilo kaaluv Maldi Vilsar on normaalkaalus, kipuvad mitmed televaatajad kritiseerima, et ilmaennustajaks võiks olla keegi peenem. Madli soovib aga just innustada ebakindlaid noori ja eeskuju näidata, et elus läbi löömiseks ja teleekraanil säramiseks ei pea sugugi olema piitspeenike.

Madli Vilsar FOTO: Elu24 kollaaž

Madli Vilsar FOTO: Instagram

5. Laulja Jana Kask tõdes, et on tõesti kaalust alla võtnud. «See on tänu minu elustiilile juhutnud, ma käin palju jooksmas,» ütles lauljatar. Kuid kaalulangus oli tema sõnul pigem liikumise juhuslik kaasnähtus, mitte eesmärk omaette. «Ma kolisin kolm kuud tagasi ja kolimise ajal märkasingi, et kaal on langemas,» täpsustab ta. Rohkem kaalukaotust staar teadlikult ei plaani. «Ma ei teinud sedagi meelega,» naerab Jana.

Jana Kask enne ja nüüd FOTO: Elu24 kollaaž. Foto: Dejavu/ Rene Lutterus

Jana Kask esines Deja Vu Artist peol FOTO: Rene Lutterus

6. Raivo E. Tamm - Näitleja, kes võttis ette Tartu Maratoni. Raivo on suurepärane eeskuju, esindades mõtet, et järjepidevus viib sihile. 52-aastane näitleja on täielikult spordiusku keeranud. Kui mees 2017. aastal pooltriatloniks treenima hakkas, oli tema kehakaal 96 kilogrammi ning vorm elu halvim.

Raivo E. Tamm FOTO: Mihkel Maripuu

Raivo E. Tamm FOTO: Liis Treimann