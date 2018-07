Sir Cliff Richard kaebas BBC kohtusse ning sai üüratu hüvitussumma

Briti politsei alustas 2013. aastal uurimist seoses Sir Cliff Richardi suhtes tehtud süüdistustega. Süüdistaja väitis, et Richard on lapsepilastaja. 2016. aastal teatas kohus, et pärast nelja mehe väidete kuulamist ja kontrollimist ei ole leitud ühtki süütõendit, et mehele karistus määrata. Richard tunnistati süütuks.