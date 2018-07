Markle’ite pere «raisakotkas» jälle platsis: kui meie isa sureb, siis on see Meghani süü!

Sussexi hertsoginna poolõde Samantha Markle võtab taas Twitteris sõna. Naine ründab kuninglikku perekonda ja Meghanit, sest viimane pole oma isa Thomasega kuid suhelnud.

Sussexi hertsoginna tiitlit kandev Meghan Markle. FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Meghani isa, Thomas Markle on avalikult oma tütre poole pöördunud ning palunud, et tütar temaga ühendust võtaks.

Arvatakse, et just seetõttu väldibki kuninglik perekond Meghani isa, sest ta kipub avalikkuse ees väga palju Meghanist ja nende suhetest rääkima. Samuti lahvatas enne pulma skandaal, kuna Meghani isa Thomas Markle tegi koostööd Los Angelese paparatso Jeff Rayneriga, kes tegi temast lavastatud fotod, mida müüs erinevatele väljaannetele.

Ent Samantha Markle kaitseb oma isa, kirjutades Twitteris: «Minu isa ei ole häbiplekk oma tütre armastamise eest. Kuninglik pere peaks piinlikust tundma, et nad nii külmad on. Teil peaks endi pärast häbi olema!»

Kuvatõmmis videost. FOTO: Breaking News/ Youtube

Lisaks jagab ta Twitteris uudist sellest, kuidas Meghan ja Harry käisid Nelson Mandela elutööle austust avaldamas. Selle juurde kirjutab Samantha: «Kuidas oleks, kui avaldaksid austust oma enda isale?» Lisades: «Käitu nagu inimene, käitu nagu naine! Kui me isa sureb, siis on see sinu süü, Meg!»

Ent ka see pole veel kõik. Juba järgmises Twitterisse tehtud postituses jätkab ta: «Tore, et sul on nii palju aega käia ringi ja avaldada austust teistele, ingnoreerides samal ajal oma isa. Kui külm võid sa olla ja kuidas sa endale otsa vaatad? Harry? Tundub, et mul oli õigus.»

Arvatavasti vihjab ta selle postituse lõpus oma varasemale säutsule, milles kutsus prints Harry't «tossikeseks» ning väitis, et mees laseb Meghanil kõiki oma lähedasi halvasti kohelda.

Kuvatõmmis videost: Samantha Markle'i säuts Twitteris. FOTO: TV News 24h/ Youtube

Pinged Markle'ite perekonnas hakkasid eskaleeruma pärast seda, kui kuninglikus pulmas osales vaid Meghani ema. Meghani isa pidi algselt naise altarini saatma, ent südamerabanduse tõttu polnud tal võimalik seda teha.

Samuti tundis 73-aastane Thomas häbi lavastatatud fotode pärast, kuigi nii Meghan kui Harry andis talle selle andeks, helistades talle päev pärast nende pulma. Ühtlasi oli see viimane kord, kui Thomas oma tütrega suhtles.

Thomas Markle FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Samuti langeb vaikus Meghani poolt kokku ajaga, mil Thomas Markle andis intervjuu tuntud briti telesaates «Tere hommikust, Britannia!». Mehe sõnul ei võta tema tütar enam kõnesid vastu.

Intervjuus The Sunile sõnas mees, et ta on laastatud, et kuninglik pere ta kõrvale on jätnud. Lisades: «Mul oli südamerabandus. Kas kedagi üldse huvitab? Ma võin varsti surra. Kas ta tahab, et see oleks viimane asi, mis me üksteisele ütleme?»