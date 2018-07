10 kuulsust, kes on igapäevaste asjade tegemiseks abilised palganud

Mariah Carey. FOTO: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Mariah Carey (48) pilti võiks sõnaraamatus kasutada illustreeriva näitena, kes või mis on diiva. Mitmete lauljannaga kohtunud inimeste teatel oli ta 2008. aastal palganud endale assistendi, kelle ainsaks ülesandeks oli hoida tema jooke. Väidetavalt kandis assistent endaga kaasas ka joogikõrt, et staar huulepulka kandes mugavalt jooki nautida saaks.

Pink. FOTO: KEVIN WINTER / AFP

Lauljanna P!nk (38) oli väidetavalt palganud endale elukutselise nibunäpistaja, ikka selleks, et naine lavale minnes igast küljest parim välja näeks.

Lady Gaga (L) ja moekunstnik Nicola Formichetti. FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP

Popstaari elu on pealtnäha küll väga glamuurne, aga võib samas olla ka väga üksik. 2013. aastal kaebas Lady Gaga (32) tolleaegne assistent Jennifer O'Neill oma ülemuse kohtusse, sest staar ei tasustanud tema ületunde. Lisaks mitmetele süüdistustele seoses staari väga isiklike nõudmistega, olevat Jenniferi töökohustuseks olnud ka bossi kõrval magamine. Põhjuseks see, et Lady Gagale ei meeldi üksinda magada.

Rod Stewart. FOTO: KGC-29/305 / Will/Claytons/GoffPhotos.com

Rod Stewart (73) hindab und, et igaks järgnevaks esinemiseks korralikult välja puhata ja valmis olla. See aga tähendab, et tema hotellituppa ei tohi puhkehetkeks sattuda mitte kübetki naturaalset valgust, sest see võib rikkuda tema une. Selle vältimiseks on ta palganud meeskonna, kes enne Stewarti tuppa saabumist toa täieliku pimendamise eest vastutavad. Lisaks kardinate ette tõmbamisele eeldab see ka kõikide avade ja pilude kinni katmist ja teipimist.

Mark Wahlberg. FOTO: FREDERIC J. BROWN / AFP

Näitleja Mark Wahlberg (47) on tuntud oma punktuaalsuse ja väga varajase ärkamise poolest. Täpsust ja ajakorraldust peab ta väga oluliseks, et kohtumistel head muljet jätta. Selleks on ta palganud assistendi, kes staari hommikuti õigel ajal ärataks, et mees mitte kunagi ei hilineks.

Prints Charles. FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Eks me kõik tea seda tunnet, kui pärast pikka tööpäeva uksest sisse astudes diivanile vajudes sooviks, et keegi tuleks ja sind enne voodisse heitmist lahti riietaks ning kõik rõivad ka kenasti kappi paneks ja järgmiseks hommikuks valmis seaks. Tuleb välja, et prints Charles'i (69) jaoks on see reaalsus. Tal on mitu teenrit, kellel üpriski kummalised ülesanded. Üks neist peab näiteks triikima tema kingapaelu, et need alati suurepärased välja näeks. Teine aitab printsil lahti riietuda ning tegeleb seljast heidetud riietega.

Gwyneth Paltrow. FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images

Gwyneth Paltrow (45) tegeles pikka aega näitlejatööga, nüüd on ta oma elu pühendanud tervislikule ja hollistilisele elustiilile. Lisaks mitmele samal teemal kirjutatud raamatule annab ta välja iganädalast ajakirja Goop, kus tervisliku eluviisi saavutamiseks õpetussõnu jagatakse. Selleks, et naine alati parimat ja tervislikku elu elaks, on ta palganud kahekümnest inimesest koosneva meeskonna, kes on hollistilised nõustajad, aidates tal teha õigeid toitumisvalikuid ning testivad ja kontrollivad ta keha, veendudes, et ollakse ikka õigel teel.

P. Diddy. FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Vihmavarjuhoidjat vajavad staarid nii kodu- kui välismaal. Räppar P. Diddy (48) palkas endale karjääri hiilgehetkel just selle. Selleks tähtsaks assistendiks oli Fonzworth Bentley, kes alustas hiljem oma karjääri muusika- ja kirjandusmaailmas.

Eva Longoria. FOTO: JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Üritustest osa võtmine on Holliwoody kuulsuste jaoks sama oluline, kui päevatöö. Punasel vaibal tuleb igakülgselt täiuslik välja näha. Seongule, meigile ja kleidile kulutatakse ulmelisi summasid. Täiuslik foto on kullast kallim! Et olla kindel oma kostüümi parimas väljanägemises on Eva Longoria (43) palganud endale kleidikohendaja, eriti kui ta kannab pikema slepiga kostüümi. Ka assistent peab olema punasele vaibale sobivalt riides, seega peab uhkes kleidis ja kontsadega assistent igal võimalusel kleiti kohendama ja võimalikult vähe kaadrisse jääma.

Selena Gomez. FOTO: Mike Coppola / AFP

Lena Dunham'i (32) ja Selena Gomez'i (25) assistendid peavad hoolitsema selle eest, et kuulsused nälja kätte ei nõrkeks. Tiheda graafiku ja pidevate kohtumiste vahepeal on keeruline leida aega, et rahulikult kõht täis süüa. Seega tuleb ampsud haarata igal võimalikul hetkel. Lena Dunhami assistent käib naisega kaasas ja hoiab tema toitu, seni kuni võimalik see talle suhu panna. Väidetavalt katsub naine ise oma toitu üpris harva ja laseb assistendil end sööta. Selena Gomez ampsab oma toitu ise ja palub assistendil seda vaid hoida.