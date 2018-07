Valus ja võluv! Freddie Mercuryst kõnelev film «Bohemian Rhapsody» ei salga staari seksuaalsust

Keegi ütleb treileris: «Mul on vaja vaid natuke aega», millele Freddie Mercury vastab pahaendeliselt: «Mis siis, kui mul pole aega?». Näeme ka vihjet Mercury homoseksuaalsusele, kui ta jagab oma riietusruumis intiimset hetke teise mehega. Ja ta ütleb filmis ise välja, et on diiva: «Siin bändis on ruumi vaid ühele hüsteerilisele kuningannale.» Kas juttu tuleb ka AIDSi diagnoosist, see veel selgub.