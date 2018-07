Hoidke piip ja prillid! Uus hip-hopi staar Lil Riho teeks kõigile tuule alla, kui vaid korraliku mikri leiaks

Näitleja Ago Anderson on kehastunud ambitsioonikaks räppariks Lil Rihoks, kes kangesti Elvasse festarile kibeleb. Roll on suisa nii veenev, et pole kindel, kas mees sellest üldse enam välja tulebki. «Ise olen proovinud ka räppida, aga ei ole korralikku mikrit veel,»sõnab ta.