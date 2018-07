Ema soovib väga veidral põhjusel oma koolieelikust tütre nime muuta

Lapsele nime valimine on vastutusrikas ülesanne. Vanemale peaks nimi meeldima, aga laps peab sellega tihti elama terve oma elu. Üks briti emme arvas, et on valinud oma tütrele ideaalse nime. Kuid enne lapse kooliminekut tekkis tal imelik dilemma.

Pettunud ema püüdis internetist leida vastust küsimusele, kas ta võib muuta oma lapse nime enne kooli algust. Inimesed internetifoorumis olid ema sõnadest nördinud.

Ema kirjutas foorumisse: «Minu tütar on neli aastat vana ja ma panin talle nime, mis oli minu arvates väga originaalne. Ma ei ole kuulnud seda nime 20 aasta jooksul mitte kusagil. Vaid lasteaias oli üks sarnase nimega laps, kuid tema nimi kirjutati teisiti.»

«Nüüd aga alustab mu tütar täiskoormusega õpet koolis ja seal on lausa kaks tüdrukut täpselt sama nimega,» lisas ta ja väitis, et on sellest väga häiritud.

Protesteerivate kommentaaride peale kirjutas lapse ema selgituseks: «Olin ise 1970ndatel aastatel oma klassis üks viiest sama nimega tüdrukust. Vandusin tookord, et oma lastega ma seda juhtuda ei lase. Nüüd aga ajalugu kordab end.»

Naine pihtis, et ta tütre nimi on Esmée. «Armastan seda nime, aga vihkan, et see nüüd nii levinud on,» lisas ta. «Mäletan, kuidas pidin koolis iga kord hirmust värisema, kui kuulsin oma nime,» kirjutas pettunud ema.