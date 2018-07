Uus moeröögatus: kleeplindist bikiinid

Joel Alvarez on fotograaf, kellest tänaseks on saanud väga edukas ja omanäoline moedisainer. Pärast üht pildistamist, palus modell, et teda teibiga kaunistataks. Joel haaraski laualt isoleerteibi ja kogemata kombel lõi esialgse kohmaka kavandi hiljem väga populaarseks saanud teibitükkidest tehtud rannarõivastele.