Jana Kask tõdes, et on tõesti kaalust alla võtnud. «See on tänu minu elustiilile juhutnud, ma käin palju jooksmas,» ütles lauljatar. Kuid kaalulangus oli tema sõnul pigem liikumise juhuslik kaasnähtus, mitte eesmärk omaette. «Ma kolisin kolm kuud tagasi ja kolimise ajal märkasingi, et kaal on langemas,» täpsustab ta.