Video: Mallorca ja Menorca randu tabas minitsunami

Tegemist on loodusfenomeniga, mida näeb haruharva ja mida ei ole korralikult uuritud. Meteotsunami ehk meteoroloogiline tsunami on loodusnähtus, mille põhjustab atmosfäärirõhu muutus, mis mõjutab veemasse. See fenomen tekib tavaliselt enne äikesetormi ning Põhjameres näeb seda kevaditi, kui vesi on veel jahe.