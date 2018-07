Vähiga võitlus pidav «Beverly Hillsi» staar Shannen Doherty näitab tervislikumat vormi

Malibus Pilatese treeningult väljunud seriaalinäitleja teatas kõigest mõni kuu tagasi, et tervisenäitajad on halvenenud ning rinnavähk on taas pead tõstmas.

​2015. aasta märtsis vapustas maailma uudis, et kunagise hittsarja staar on haigestunud rinnavähki. Kaks aastat hiljem võis naine öelda, et on vähist võitu saanud.