Sajad eestlased kogunevad tantrafestivalile: kes soovib, võib kohapeal seksida ka

Sel aastal juba kolmandat korda toimuv festival keskendub tänavu tantristlike suhete ja seksuaalsuse õpetamisele, teadmisi annavad edasi õpetajaid, kes pole varem Eestis käinud, ent ka tantrasõpradele juba tuttavaid näod.

Mis on tantrafestivali eesmärki ning kuidas tutvustate tantrat inimestele, kes kuulevad sellest esimest korda?

Tantrafestivali eesmärk ongi tantrat tutvustada. Tantra iseenesest on väga iidne teadus, mille eesmärgiks on inimese enese areng, et ta kogeks elus rohkem. Kogeks elu sügavamalt, kaunimalt, ilusamalt. Kogeks sealhulgas ka sügavamalt armastust ja intiimsust.

Selline seksuaalne ja suhete pool tantras on tegelikult väga-väga väike osa õpetustest, aga selle aasta festivalil põhirõhk on selliste tantristlike suhete ja seksuaalsuse õpetamisel. Seal inimesed saavadki sügavama kontakti oma seksuaalsusega või iseendaga, mis jällegi võimaldab ka suhet sügavamale viia.

Kui ka partnerit ei ole, siis saab iseendaga üksinda tööd teha. Naised saavad näiteks rohkem kontakti oma naiseliku energiaga ja tunda end rohkem naisena ja mehed siis vastupidi meheliku energiaga.

Kas osaleda saavad ainult paarid või tohib üksinda ka tulla?

Saab osaleda nii paaridena, aga ka üksinda. Kindlasti on ka väga palju üksinda tulijaid. Võivad tulla nii mehed kui naised, see tasakaal enamus töötubades pole oluline. Kui näiteks mingis töötoas on paarisharjutused, siis võib kohapealt lihtsalt leida endale sobiva kaaslase. Võib tulla ka sõbrannaga ja teha mingeid harjutusi kaasa.

Võib ka lihtsalt üksinda uudistama ja vaatama tulla. Vaadata, kas sobib teha kellegagi harjutusi, kui leiad kellegi toreda partneri või mitte.

Kui palju on tänavusel festivalil juba osalejaid?

Me oleme ise pannud sellise maksimumi 250, et hoida seda festivali sellise väiksena, et inimestel tekiks selline perekonna või kommuuni tunnetus, et ei läheks liiga suureks.

Ma päris täpset arvu ei julge öelda, aga arvan, et paarsada on kindlasti müüdud. Võib-olla paarkümmend, väike hulk pileteid on veel saadaval.

Kas festivalil on kindel riietus või ollakse üldse alasti?

Täiesti see, mis inimesele endale mugav on. Ei ole absoluutselt mingit ettekirjutatud riietust. Mis endal mugav on, sündmused on tihti telkides. Nii, kuidas endal hea ja vaba.

Mis on tänavuse tantrafestivali kõige suurem tõmbenumber?

Tänavu tulevad sellised maailmaõpetajad, kes ei ole varem üldse käinud. Kindlasti on ka palju rõõmsaid taaskohtumisi, et siis õpetajad, kes on varasemalt käinud ja kes alati tahavad siia tagasi tulla. Nemad on sellised, keda eesti publik alati tagasi ootab.

Meil on seal ka muusikat, kontserte ja tantsu. Mõnus ja soe olemine, mis annab võimaluse arendada ennast, saada endaga kontakti või viia oma suhe sügavamale. Kui pole suhet, siis kuidas iseendaga tegeleda.

Põhimõtteliselt ringleb see seksuaalsuse ümber. Kas seal seksitakse ka?

Töötubades grupina kindlasti mitte. Kui keegi leiab endale partneri või tuleb oma partneriga, siis oma telgis või toas, kui on soovi, siis see keelatud seal kindlasti ei ole. See on igaühe isiklik valik, kas ta soovib seal seksida või mitte.

Aga selline seksuaalenergia äratamise, orgasmide sügavama kogenemise osas saab palju õpetusi, aga on ka lihtsalt suhete teemadel ja ka iseenda isikliku arengu teemadel. Neid õpetusi on nii meestele kui naistele, nii koos kui eraldi.

Päris kõik ei ole ka seksuaalenergia, aga see osa on seal kindlasti sees, et sellega sügavam kontakt saada, et võimekus oleks olemas. Tantras seks või seksuaalsus ei ole ainult selline suguelundite hõõrdumine. Seal üritatakse laiemalt ja võimsamalt, sügavamalt asja õppida ja kogeda.

