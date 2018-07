Piilu sisse! Avalikustati pildid Vladimir Putini luksuslikust eralennukist

Venemaa presidendi lennuk on äärmiselt suur, kaugliinide tarbeks ehitatud õhusõiduk, mida on võimalik eristada tavapärasest mudelist hõlpsasti tänu selle eriti massiivsele lennukikerele.

Üle 390 miljoni euro maksvasse õhusõidukisse on ehitatud eriti täiustatud sidesüsteem, mis võimaldab rünnaku korral asendada juhtimiskeskust, kust on võimalik juhtida vägesid.

Kuigi väljastpoolt paistab see suuresti sarnane tavaliste lennumudelitega, erineb see seestpoolt kardinaalselt tavalennukitest. Lennuki sisemus on kaetud kuldsete detailide ning gobeläänidega.