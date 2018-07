Lauljanna Lepatriinu üllatab värske ja unikaalse välimusega: kui Helen Heinroos tahab teha soengut, siis Triinu ei nõua, et temaga läbi räägitaks

Triinu on väga omapärane artist. Seda nii välimuse, kui helikeele poolest. Eesti muusikamaastikul ajab ta rada, mida mitmete sõnul seni käidud pole. Triinu on tõepoolest nagu kameeleon, kes iga laulu jaoks uueks kehastub. Juuksemodelliks pole ta aga sugugi esimest korda, vaid on seda teinud juba kaheksa aastat!

Triinu on julge naine, kes ei karda väljakutseid, ega jää ühte kohta liiga pikalt toppama: «Lepatriinu imago muutub kogu aeg ning Triinu annab kunstnikule vabad käed. Kui Helen Heinroos tahab teha soengut, siis Triinu ei nõua, et temaga läbi räägitaks!» Need on tõepoolest sõnad, mida iga juuksur oma modellilt kuulda tahab.