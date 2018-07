Ajateenistuse asemel trahve maksvate mehehakatiste tipus troonivad Soomes töötavad Kalevipojad

Harjumaalt pärit H. S. P. (nimetähed muutmata – O. K.) on suure tõenäosusega üks Eesti praegusaja paadunuimaid kodanikukohuse täitmata jätjaid. Kuigi avalikkus ei tea temast midagi, käib tal juba 2013. aastast kaitseressursside ametiga (KRA) isevärki kaevikusõda.

Paar korda aastas saab ta kutse ajateenistusse, jätab sinna ilmumata ja laseb välja kirjutada väärteotrahvi. Kuna ühtki põhjust ajateenistusse mitte minna pole mehel juba ammu, on trahvid aastatega paisunud maksimaalselt lubatud 1200 euroni ühe korra kohta.

H. S. P. isikut teab üksnes käputäis KRA ametnikke. Iroonilisel kombel kaitsevad teda Eesti seadused, mis ei luba riigil kõrvalehoidjate nimesid avaldada. Selliseid justkui vati sees elavaid noormehi on iga aastaga järjest enam

Paarikümnest kõige suuremast kõrvalehoidjast tasuvad trahve regulaarselt seitse meest, kellele näib väärteotrahv olevat umbes samasugune teenus nagu jõusaali kuupilet. Need, kellel on vähem raha, on riigile ka võlgu jäänud ja neid ajavad nüüd taga kohtutäiturid.