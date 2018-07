GALERII Vaata, milline kaunitar valiti Missis Estonia 2018 tiitlit kandma

SIXTINA Modelli - ja Tantsukool eesotsas Tiina Jantsoniga korraldab Eestis iludus - ja talendivõistlusi juba 28. aastat. Selle aja jooksul on just nendelt võistlustelt tuult tiibadesse saanud paljud tänaseks Eestis ja ka mujal maailmas kuulsust kogunud kaunitarid. Näiteks aastal 1991 sai Sixtina Star Model tiitli Carmen Kass, kellele hiljem andis just see tõuke jõuda modellimaailma suurtele lavadele.